В минздраве региона рассказали, в каких больницах планируется сделать ремонт

В министерстве также пояснили, что в 2022 и 2023 годах на капремонты в медучреждения было выделено в общей сложности 329,4 млн рублей из областного бюджета. В частности, в 2022 году 85,9 млн рублей было направлено десяти медучреждениям: Областной клинической и Детской областной больницам, Областной стоматологической поликлинике, Межрайонной больнице № 1, Черняховской инфекционной больнице, а также больницам Мамоново, Гурьевска, Гвардейска, Зеленоградске и Черняховска.