В выходные в некоторых областях ожидаются снег и понижение ночной температуры до −16 градусов

В выходные дни пройдут осадки, преимущественно в виде снега, по Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, 16—17 февраля местами с усилением до 15−20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25−28 м/с. В горных районах республики временами снег, лавиноопасно. Местами ожидается туман и гололедица на дорогах.