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В выходные в некоторых областях ожидаются снег и понижение ночной температуры до −16 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в предстоящие выходные дни.
Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 50% 755 мм рт. ст. +7°
Источник: Uznews

По данным Узгидромета, с пятницы вторжение холодных воздушных масс распространится на всю территорию республики.

В субботу и воскресенье ночная температура понизится до −3…-8, днем будет в пределах −3…+2, местами до +5 градусов. По северу температура ночью составит −11…-16, днем −3…-8 градусов.

В выходные дни пройдут осадки, преимущественно в виде снега, по Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, 16—17 февраля местами с усилением до 15−20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25−28 м/с. В горных районах республики временами снег, лавиноопасно. Местами ожидается туман и гололедица на дорогах.

В столице в выходные осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3−8 м/с с усилением до 10−12 м/с. В ночные и утренние часы возможен туман. Температура ночью составит −3…-5, днем −1…+2 градуса.