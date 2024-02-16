В выходные в некоторых областях ожидаются снег и понижение ночной температуры до −16 градусов

По данным Узгидромета, с пятницы вторжение холодных воздушных масс распространится на всю территорию республики.
В субботу и воскресенье ночная температура понизится до −3…-8, днем будет в пределах −3…+2, местами до +5 градусов. По северу температура ночью составит −11…-16, днем −3…-8 градусов.
В выходные дни пройдут осадки, преимущественно в виде снега, по Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям. Ветер северо-восточный 7−12 м/с,
В столице в выходные осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3−8 м/с с усилением до 10−12 м/с. В ночные и утренние часы возможен туман. Температура ночью составит −3…-5, днем −1…+2 градуса.