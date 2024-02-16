Морозы задержатся в Казахстане

В «Казгидромете» также отметили, что в северных и восточных регионах республики ночью ожидается до 38 градусов мороза, днём — до 28 градусов со знаком минус. На юго-востоке страны ночью столбики термометров опустятся до минус 15−25 градусов, в горах — до 35 градусов мороза, а днем — до 25 градусов ниже ноля.