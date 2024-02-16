Проценты входят в наследство: хабаровчанин через суд пытался отказаться от долгов умершего родственника

В Хабаровске состоялся суд по иску кредитной организации. банк пытался взыскать долги по кредиту с сына умершего заемщика. Дело в том, что мужчина принял наследство отца, а в него, помимо недвижимости и различных накоплений, входят и долги.
Мужчина пытался оспорить требования банка, но частично. Этого ему сделать не удалось.
— В качестве ответчика привлечен сын умершего заемщика, принявший наследство после его смерти. В судебном заседании ответчик с исковыми требованиями согласился частично, просил отказать в части взыскания процентов за пользование кредитными денежными средствами, начисленными после смерти заемщика, — рассказали в Центральном районном суде Комсомольска-на-Амуре.
В итоге требования банка суд удовлетворил полностью, так как проценты по кредитам тоже считаются частью сбережений, поэтому они продолжают начисляться после смерти заемщика и открытия наследства.