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Непогода в Алматы: как снегопад отразился на работе аэропорта

Сегодня, 16 февраля 2024 года, в аэропорту Алматы наблюдаются задержки рейсов из-за резкого ухудшения погодных условий — в южной столице с утра начался сильный снегопад, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 50% 755 мм рт. ст. +7°
Источник: Zakon.kz

О задержках рейсов заявили в пресс-службе воздушной гавани.

«В связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Алматы (ливневый снег) наблюдаются задержки рейсов. Просим пассажиров отнестись с пониманием. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме».

Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

В пресс-службе уточнили, что на данный момент задерживаются 12 рейсов.

Ранее сообщалось, что с утра 16 февраля 2024 года в Алматы начался сильный снегопад, который, согласно прогнозу синоптиков, будет идти до ночи 17 февраля. Также ожидается похолодание до −20°C.