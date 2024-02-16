Хабаровск утопает в собачьих фекалиях

Горожан убедительно просят убирать за своими питомцами продукты жизнедеятельности, на сегодняшний день уборка фекалий — это обязанность владельцев собак в силу закона, однако исполнять эту обязанность никто, похоже не спешит.
Большинство любителей животных уверены, что продукты жизнедеятельности по весне растают вместе со снегом или утекут с талыми водами. Увы, никуда они не денутся, будут под ногами прохожих, в лучшем случае их уберут по случаю волонтеры, участвующие в субботниках.
Владельцев собак убедительно просят убирать за своими питомцами фекалии. За нарушение закона «Об ответственном обращении с животными» предусмотрен штраф.