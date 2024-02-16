Хабаровск утопает в собачьих фекалиях

Большинство любителей животных уверены, что продукты жизнедеятельности по весне растают вместе со снегом или утекут с талыми водами. Увы, никуда они не денутся, будут под ногами прохожих, в лучшем случае их уберут по случаю волонтеры, участвующие в субботниках.