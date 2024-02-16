Можно ли с согласия работника удерживать всю зарплату на погашение займа

для погашения неизрасходованных и своевременно не возвращенных денежных сумм, выданных в связи с командировкой, а также в случае не предоставления подтверждающих расходы документов, связанных с командировкой; в случаях, предусматривающих возмещение работодателю затрат, связанных с обучением работника, при наличии договора обучения, пропорционально недоработанному сроку отработки при досрочном расторжении трудового договора; для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; в случаях перенесения или отзыва работника из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, за исключением п. 3 ст. 95 Трудового кодекса; в иных случаях при наличии письменного согласия работника.