Мастер-класс от прославленной фигуристки Ирины Слуцкой пройдет в Волгограде

Чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая не в первый раз в Волгограде встречается со студентами по делам продвижения спорта и здорового образа жизни. Несколько лет назад мастер-класс в рамках проекта «Марафон спорта, науки и технологий» Ирина проводила в Волгоградском аграрном университете.
Заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая является серебряным призером Олимпийских игр 2002 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2006 года, двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, четырёхкратной победительницей финалов серии Гран-при. Но, кроме того, что она фигуристка, Слуцкая еще активно продвигает в массы другой вид спорта — северную ходьбу.