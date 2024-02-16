Мастер-класс от прославленной фигуристки Ирины Слуцкой пройдет в Волгограде

Чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая не в первый раз в Волгограде встречается со студентами по делам продвижения спорта и здорового образа жизни. Несколько лет назад мастер-класс в рамках проекта «Марафон спорта, науки и технологий» Ирина проводила в Волгоградском аграрном университете.