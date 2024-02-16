Суд постановил вырубить березовый лес возле аэропорта под Челябинском

Суд по иску челябинского транспортного прокурора обязал власти Сосновского района вырубить березовый лес рядом с аэропортом имени Курчатова. По мнению надзорного органа, деревья и кустарники могут создавать помехи системам управления полетами, навигации и посадки, передает корреспондент АиФ-Челябинск.
В прокуратуре обосновали свое требование тем, что приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования.
«На ней установлена группа радиомаяков и радиолокационное оборудование, используемые для посадки самолетов в ручном режиме», — подчеркнули там.
Суд согласился с этим доводами. Обязанность по вырубке леса возложена на местную администрацию.