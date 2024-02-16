Суд постановил вырубить березовый лес возле аэропорта под Челябинском

Суд по иску челябинского транспортного прокурора обязал власти Сосновского района вырубить березовый лес рядом с аэропортом имени Курчатова. По мнению надзорного органа, деревья и кустарники могут создавать помехи системам управления полетами, навигации и посадки, передает корреспондент АиФ-Челябинск.