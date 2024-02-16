За сообщение о пьяном водителе в Прикамье будут платить деньги

Но этого будет недостаточно, чтобы получить деньги. В течение полутора месяцев после звонка нужно будет заполнить заявление и принести его лично в офис минтербеза либо отправить по почте заказным письмом по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 14, приложив скан своего паспорта и данные счета или карты для перечисления вознаграждения. Образец такого заявления можно скачать на официальном сайте министерства в разделе «Документы».