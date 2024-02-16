За сообщение о пьяном водителе в Прикамье будут платить деньги

Бороться за трезвое вождение теперь смогут не только автоинспекторы, но и бдительные граждане. В краевом минтербезе рассказали, как можно получить вознаграждение за сигнал о пьяном водителе.
Постановление о том, что в Прикамье будут выплачивать 5 тысяч рублей за сообщение о пьяном за рулем, краевое правительство приняло еще в начале года. А теперь разработали конкретный порядок таких выплат.
Как заработать на бдительности и помочь повысить безопасность на дорогах? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов.
По его словам, порядок действий такой. Допустим, вы обратили внимание, что за рулем находится явно нетрезвый человек. Звоните в полицию и подробно рассказываете: где и в какое время вы его видели, куда поехал автомобиль, указать его номер, а также свои данные.
Но этого будет недостаточно, чтобы получить деньги. В течение полутора месяцев после звонка нужно будет заполнить заявление и принести его лично в офис минтербеза либо отправить по почте заказным письмом по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 14, приложив скан своего паспорта и данные счета или карты для перечисления вознаграждения. Образец такого заявления можно скачать на официальном сайте министерства в разделе «Документы».
— Если факты, указанные в обращении, подтвердятся и оно поможет задержать нарушителя, то в течение 30 дней минтербез примет решение о выплате и перечислит заявителю деньги, — объяснил Альберт Марданов.
В ведомстве понимают, что таких сообщений поначалу будет не очень много. На этот и будущий год в бюджете запланировали по 250 тысяч рублей — хватит на выплаты 50 позвонившим.
— Нам важно сформировать привычку у людей, — считает Альберт Марданов. — Число ДТП по вине пьяных водителей увеличивается, выросло оно и в прошлом году, и нам всем вместе надо переломить эту тенденцию.
КСТАТИ.
Где еще платят за бдительность?
Пермский край — один из первых регионов, где решили платить за сигналы о пьяных водителях. Подобные выплаты предусмотрели также в Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Коми и Нижегородской области. Там за сообщения о пьяных водителях пообещали платить по 4, 3 и 2 тысячи рублей соответственно.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
15 тысяч рублей — за граффити.
С помощью бдительных горожан решили бороться в Перми и с незаконными граффити на стенах. Пермяки могут снять на фото или видео, как граффитисты разрисовывают дома, и сообщить об этом в контрольный департамент администрации города.
В мэрии обещают, что раз в квартал специальная комиссия будет рассматривать обращения, сравнивать их с отчетами полиция и решать, выплачивать ли деньги. За сигнал, который помог установить и наказать нарушителей, обещают платить 15 тысяч рублей. А штраф за такое нарушение составляет 5 тысяч рублей.