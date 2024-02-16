Весна в Прикамье придет по расписанию

Что и говорить, напугали пермяков февральские морозы. На севере края столбик термометра опускался до −42 и было значительно холоднее нормы. Продлится ли стужа? А если отступит, не придут ли на смену изматывающие февральские метели?
Руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов пообещал в эфире Радио «КП» (96,6 FM), что совсем скоро погода станет вполне комфортной. Правда, в пятницу еще сохранятся достаточно сильные морозы:
— Однако днем ветер стихнет, и за счет ясного неба ощущения будут намного приятнее, чем в предыдущие дни. В выходные мы ждем существенных погодных перемен. В субботу днем воздух прогреется до −13… −15 градусов, правда, увеличится облачность. А в воскресенье мы уже приблизимся к отметке −10 градусов. Единственное, это потепление будет сопровождаться усилением ветра, и возможен некий дискомфорт в ощущениях.
На следующей неделе погода войдет в нормальную колею.
— Днем температура уже будет заметно выше −10 градусов, нас ждет вполне приятная зимняя погода, — обещает Павел Смирнов. — При этом сильных снегопадов не ожидается. В перспективе каких-то глобальных похолоданий больше не ожидается, и весна должна прийти по расписанию.