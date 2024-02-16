Весна в Прикамье придет по расписанию

— Однако днем ветер стихнет, и за счет ясного неба ощущения будут намного приятнее, чем в предыдущие дни. В выходные мы ждем существенных погодных перемен. В субботу днем воздух прогреется до −13… −15 градусов, правда, увеличится облачность. А в воскресенье мы уже приблизимся к отметке −10 градусов. Единственное, это потепление будет сопровождаться усилением ветра, и возможен некий дискомфорт в ощущениях.