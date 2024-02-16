Учёные отчитались о численности зверей в заповеднике Комсомольский

А вот ситуация с популяцией кабанов, к сожалению, исследователей не порадовала. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье», следов этих копытных в ходе учёта практически не было. Как отмечают специалисты, это последствия той самой африканской чумы свиней, которая не так давно практически уничтожила популяцию. Для её восстановления нужно минимум несколько лет.