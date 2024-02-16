Учёные отчитались о численности зверей в заповеднике Комсомольский

В заповеднике Комсомольский подвели итоги зимних учётных маршрутов, которые специалисты проводят ежегодно для определения относительной численности животных, обитающих на его территории. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в ФГБУ «Заповедное Приамурье», анализ производится исходя из суточного количества следов на снегу.
Этой зимой государственные инспекторы, научные сотрудники и волонтёры проложили по территории заповедника семь маршрутов, общая протяжённость которых составила порядка 120 километров. Причём каждый из них было необходимо пройти дважды — при первом исследовании на снегу зачёркиваются старые следы, а при втором — фиксируются новые.
Максимальную плотность «звериных автографов» ученые зафиксировали на маршруте Амбарная падь от границы заповедника до протоки Шарголь. Здесь учетчики обнаружили множество следов лисицы, соболя и лося. Встречались также следы белок, а по левому берегу протоки Амура хорошенько наследили зайцы. Позитивно себя показал маршрут от устья до верхнего течения реки Пуйля — там удалось обнаружить много отпечатков копыт кабарги.
— Долгое время кабарга вообще не фиксировалась в Комсомольском заповеднике, но вот уже в течении пяти лет мы отмечаем её присутствие ежегодно. По данным зимних учётных маршрутов этого года можно будет уточнить границы обитания и численный состав стада. Кроме того, мы установили фотоловушки для наблюдения за этими копытными, — рассказал научный сотрудник Комсомольского заповедника Вадим Бобровский.
А вот ситуация с популяцией кабанов, к сожалению, исследователей не порадовала. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье», следов этих копытных в ходе учёта практически не было. Как отмечают специалисты, это последствия той самой африканской чумы свиней, которая не так давно практически уничтожила популяцию. Для её восстановления нужно минимум несколько лет.