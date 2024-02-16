Жителей Петербурга предупредили о ледяном дожде

Как отметил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в субботу возможен рекорд по объему выпавших осадков. «До рекорда температуры не дотянем, хотя и будет завтра днем очень тепло, но вот максимум осадков, скорее всего, будет перекрыт, уж очень много их несет приближающийся циклон», — добавил он.