Жителей Петербурга предупредили о ледяном дожде

«Сегодня Северная столица останется под влиянием передней части циклонического вихря. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег, более заметный в вечерние часы. Поздним вечером возможны ледяные дожди и гололедные явления», — написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил синоптик, температура составит минус 2−4 градуса, скорость ветра в пятницу не будет превышать 9 метров в секунду. При этом в субботу в городе может потеплеть до плюс 4 градусов, ожидаются мокрый снег и дождь.
Как отметил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в субботу возможен рекорд по объему выпавших осадков. «До рекорда температуры не дотянем, хотя и будет завтра днем очень тепло, но вот максимум осадков, скорее всего, будет перекрыт, уж очень много их несет приближающийся циклон», — добавил он.