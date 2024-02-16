На Казахстан наступают арктические холода — прогноз Казгидромета

Синоптическую ситуацию на территории Казахстана обусловит холодный и бесснежный арктический антициклон. С ним сохраняются морозы лишь на юго-востоке страны 17 февраля, с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в горных районах — сильный снег, туман, гололед и низовая метель, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».