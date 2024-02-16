На Казахстан наступают арктические холода — прогноз Казгидромета

Температурный фон в северных и восточных регионах республики ожидается ночью 30−38, днем 20−28 мороза.
На юго-востоке страны ожидается понижение ночью до 15−25, в горах 30−35 мороза, днем до 10−25 мороза.
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Температурный фон в северных и восточных регионах республики ожидается ночью 30−38, днем 20−28 мороза.
На юго-востоке страны ожидается понижение ночью до 15−25, в горах 30−35 мороза, днем до 10−25 мороза.