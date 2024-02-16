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На Казахстан наступают арктические холода — прогноз Казгидромета

Синоптическую ситуацию на территории Казахстана обусловит холодный и бесснежный арктический антициклон. С ним сохраняются морозы лишь на юго-востоке страны 17 февраля, с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в горных районах — сильный снег, туман, гололед и низовая метель, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 50% 755 мм рт. ст. +7°
Источник: Kazinform

Температурный фон в северных и восточных регионах республики ожидается ночью 30−38, днем 20−28 мороза.

На юго-востоке страны ожидается понижение ночью до 15−25, в горах 30−35 мороза, днем до 10−25 мороза.