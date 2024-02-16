В Перми решили обуздать электросамокаты

Пермяки уже привыкли к примете: стоит на улицах города сойти снегу, как на тротуарах и дорогах появляются электросамокаты.
В прошлом году весна выдалась ранняя, а лето затяжное. С апреля до конца сентября кикшеринговые компании держали в городе «флот» самокатов напрокат, при этом существенно нарастив его численность. Результаты не замедлили сказаться: Пермь оказалась в рядах антилидеров по числу ДТП с участием этих средств индивидуальной мобильности.
И городские власти решили: нужно принимать меры.
За дело взялись всерьез
Усилия по наведению порядка с СИМ городские власти предпринимали и раньше. Например, заключали соглашения с компаниями-арендаторами. Определили запретные зоны для электросамокатов и территории с ограничением скорости для них. Но проблемы это полностью не решило — наблюдались многочисленные нарушения со стороны кикшеринговых компаний.
Пермяки продолжали сетовать на различные неудобства от засилья электросамокатов.
— Бросают их на каждом углу, не пройти! — возмущаются они. — А уж как на них молодежь гоняет — это ужас, никакие правила не соблюдают!
И за дело решили взяться системно, всерьез.
В конце прошлого года в Перми в социальных сетях провели соцопрос, выясняя у горожан, что с их точки зрения нужно сделать для того, чтобы сделать движение электросамокатов более цивилизованным. При этом выяснилось: проблема настолько остра, что более половины — 51 процент — опрошенных высказались за полный запрет этих СИМ на улицах города.
Провели общественные слушания. По итогам обсуждения в администрации подготовили проект изменений в Правила благоустройства города Перми.
Этот документ еще раз «обкатали» на публичных слушаниях — активное обсуждение предложенного проекта с участием общественников, представителей администрации, сотрудников ГИБДД состоялось в горадминистрации в конце минувшей недели.
Порядок наведут не только в центре
С докладом во время этого обсуждения выступила заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Елена Мамонова.
Она отметила, что зачастую жители жалуются на то, что прокатные электросамокаты оставляют в неположенных местах — на газонах, подходах к пешеходным переходам, остановках. И это не только портит облик города, но и создает неудобства для людей, а также мешает работе коммунальной техники. Кроме того, при подготовке поправок в Правила благоустройства города были учтены обращения пешеходов и автомобилистов, которые считают, что необходимо более тщательно контролировать ситуацию на дорогах.
— Необходимо, чтобы все жители могли одинаково безопасно и комфортно чувствовать себя на улицах города, — подчеркнула Елена Мамонова. — Новые правила, разработанные городскими властями, принимаются для выработки конструктивного подхода к организации безопасного движения и размещения средств индивидуальной мобильности на территории Перми.
Что же предлагается в новых правилах?
Предполагается, что в центральном планировочном районе города нельзя будет оставлять электросамокаты и другие СИМ — парковок для них в центре Перми на муниципальной земле не будет предусмотрено. И брошенные или незаконно выставленные напрокат самокаты будут увозить на штрафстоянку, а нарушителей штрафовать, как это и происходит в случае с автомобилями.
Наведут порядок и вне центральной городской зоны. В частности, там зафиксируют локации для парковки велосипедов и СИМ.
— Планируется дополнить правила разделом, который предусматривает, что средства индивидуальной мобильности на территории общего пользования должны размещаться исключительно на велопарковках, — объяснила Елена Мамонова.
Проект поддержали
Участники обсуждения в целом поддержали предложения администрации.
Например, председатель ТОС «Поселок геологов» Екатерина Черемных рассказала, что очень часто сталкивается с жалобами жителей на брошенные на газонах и тротуарах электросамокаты.
— Жители часто жалуются на хаотично разбросанные арендованные электросамокаты, — подтвердила она. — Их оставляют на тротуарах, остановках, во дворах, иногда они просто «валяются» на дороге. Очень часто можно наблюдать картину, как на самокате катаются вдвоем и даже втроем. Скорость их передвижения на тротуарах явно выше разрешенной! На пешеходном переходе водители электросамокатов неожиданно выскакивают перед автомобилистами, что создает опасные дорожные ситуации. Конечно, необходимо навести порядок в этом вопросе!
Вопрос не остался без внимания и экспертов транспортной отрасли.
— Оптимальной выглядит идея, когда муниципалитет предоставляет определенные места, которые будут контролировать кикшеринговые компании, чтобы там осуществлялись начало и конец поездки арендованных электросамокатов, — предложил подход доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов. — Это могут быть велопарковки, места возле тротуаров и велодорожек. Кроме того, прогрессивными считаются технологии программного ограничения скорости арендованного электросамоката при вхождении его в зону скоростных ограничений, например, в центральном планировочном районе города.
В завершение публичных слушаний представители мэрии отметили, что предложения и замечания, которые поступили от участников обсуждения, будут рассмотрены и проанализированы. При этом будет дано мотивированное объяснение принятия или отклонения предложений. При необходимости на их основе в проект решения будут внесены корректировки.
ВАЖНО
Серьезность проблемы отражает и статистика.
— По количеству ДТП с участием СИМ в прошлом году Прикамье заняло второе место среди регионов страны, — сообщил на слушаниях начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции города Перми Владимир Яцук. — За сезон произошло 76 аварий, в которых один человек погиб и 81 был травмирован. При этом 71 процент таких случаев произошли с устройствами, взятыми в аренду. Было зарегистрировано 2147 таких нарушений правил дорожного движения.
Какие аварии случаются чаще всего?
— В основном пользователи электросамокатов допускают наезды на пешеходов и столкновения, — отметил Владимир Яцук. — Это связано с тем, что зачастую люди, берущие самокаты в аренду, не соблюдают правила дорожного движения и развивают значительную скорость на тротуарах. Отдельная проблема — использование электросамокатов подростками.