В Перми решили обуздать электросамокаты

Она отметила, что зачастую жители жалуются на то, что прокатные электросамокаты оставляют в неположенных местах — на газонах, подходах к пешеходным переходам, остановках. И это не только портит облик города, но и создает неудобства для людей, а также мешает работе коммунальной техники. Кроме того, при подготовке поправок в Правила благоустройства города были учтены обращения пешеходов и автомобилистов, которые считают, что необходимо более тщательно контролировать ситуацию на дорогах.