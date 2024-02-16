Из дома начальника управления в Кузбассе изъяли $ 4,5 тыс. и 18 млн руб

Кузбасские следователи задержали 41-летнего начальника Управления жизнеобеспечения Анжеро-Судженского городского округа. Он обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, фигурант незаконно запросил в Финансовом управлении Анжеро-Судженского городского округа 150 тыс. рублей. Полученными деньгами он распорядился по-своему, причинив ущерб бюджету. При этом чиновника уже привлекали за административные правонарушения.
В жилище бывшего начальника силовики провели обыск и изъяли 4 500 долларов США, 18 500 тыс. рублей, а также важную для следствия документацию. Мужчина задержан и заключён под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Также мы писали, что у чиновника из Кузбасса изъяли в доход государства 4 машины и 4 квартиры, а зама главы Кемеровского муниципального округа уволили из-за утраты доверия.