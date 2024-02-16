Памятник бегемоту-долгожителю Рифу установят в зоопарке Ростова-на-Дону

На территории зоопарка Ростова-на-Дону собираются установить памятник бегемоту Рифу. Скульптуру уже готовят к перевозке в донскую столицу, рассказали в социальных сетях сотрудники зоосада.
— Большой друг Ростовского зоопарка Сергей Кушнаренко подготовил нам еще один подарок. В память о чемпионе по возрасту карликовом бегемоте Рифе у нас появится арт-объект в натуральную величину, — говорится в группе VK зоопарка Ростова-на-Дону.
Напомним, питомца-долгожителя Рифа не стало в октябре 2023 года. К этому моменту ему исполнилось 51 год и 6 месяцев, что считается мировым рекордом.
Бегемот Риф родился 7 апреля 1972 года в зоопарке США. В 1973 году он переехал в Калининградский зоопарк, где обзавелся потомством, а в ноябре 1990 года Рифа привезли в Ростов-на-Дону. На юге для него создали идеальные условия, что позволило животному пережить естественный возраст своих сородичей почти на 20 лет.