Памятник бегемоту-долгожителю Рифу установят в зоопарке Ростова-на-Дону

Бегемот Риф родился 7 апреля 1972 года в зоопарке США. В 1973 году он переехал в Калининградский зоопарк, где обзавелся потомством, а в ноябре 1990 года Рифа привезли в Ростов-на-Дону. На юге для него создали идеальные условия, что позволило животному пережить естественный возраст своих сородичей почти на 20 лет.