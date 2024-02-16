Энергетики вернули свет большей части потребителей Волгоградской области

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Энергетики завершили основные работы по восстановлению нарушенного непогодой энергоснабжения потребителей Волгоградской области, при этом без электричества остаются свыше 30 тысяч потребителей в Луганской Народной Республике, Орловской и Ростовской областях, работы в этих регионах продолжаются, сообщило Минэнерго РФ.