В Ташкенте отметили 35-летие со дня вывода советских войск из Афганистана

Тридцать пять лет назад последние армейские подразделения покинули территорию Афганистана. Этот конфликт продолжался почти десятилетие и унес жизни около 15 тыс. советских солдат, офицеров и прапорщиков. В ташкентском парке Победы прошла церемония возложения цветов к монументу «Ода стойкости». Дань уважения мужеству солдат отдали их сослуживцы, вдовы, дети, друзья. В мероприятии участвовал посол России в РУз Олег Мальгинов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
«Я считаю, что вот эта память, память о совместно прожитых годах, о совместном участии в боевых действиях, она сплачивает наши народы. И никто не сможет, как бы ни старались криками, инсинуациями, оскорблениями, разрушить эту дружбу», — сказал глава российской дипмиссии в РУз.
Государство активно поддерживает проекты, призванные улучшить жизнь ветеранов афганской войны. По-прежнему идут поисковые работы пропавших без вести в Афганистане узбекистанских солдат.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
Для справки: Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 года до 15 февраля 1989 года — 2 238 дней.
Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался непосредственно втянут в разгоравшуюся в Афганистане гражданскую войну и стал ее активным участником.
Всего в войне Советская Армия потеряла 14 тыс. 427 человек, КГБ — 576 человек, МВД — 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранения и контузии получили более 53 тыс. человек.
14 апреля 1988 года при посредничестве ООН в Швейцарии министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в ДРА. Советский Союз обязался вывести свой контингент в 9‑месячный срок, начиная с 15 мая; США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить поддерживать моджахедов.
В соответствии с соглашениями вывод советских войск с территории Афганистана начался 15 мая 1988 года. Им руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал‑лейтенант Борис Громов. 15 февраля 1989 года советские войска были полностью выведены из Афганистана.