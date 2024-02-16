В Ташкенте отметили 35-летие со дня вывода советских войск из Афганистана

«Я считаю, что вот эта память, память о совместно прожитых годах, о совместном участии в боевых действиях, она сплачивает наши народы. И никто не сможет, как бы ни старались криками, инсинуациями, оскорблениями, разрушить эту дружбу», — сказал глава российской дипмиссии в РУз.