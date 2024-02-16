Работа Керченской паромной переправы возобновлена — в проливе шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. В Керченском проливе в пятницу сохраняется штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 20 м/с. Паромная переправа возобновила работу, паромы курсируют по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.
Ранее министр транспорт Крыма Николай Лукашенко сообщил о временной приостановке работы паромов в Керченском проливе из-за порывистого ветра до 20 м/с.
Уточняется, что последние сутки паромные перевозки не осуществлялись в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений.
«Согласно прогнозу Росгидромета, 16 февраля ветер северо-восточный 12−17 м/с, порывы до 20 м/с, вечером небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн 1,3−1,5 метра. Температура воздуха +4…6 градусов, температура воды в море +6…7», — сказано в сообщении.
Накануне в Росморречфлоте сообщали, что паромы за сутки выполнили 13 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе перевезено 443 763 пассажира и 257 041 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 7 495 рейсов.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт — по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.