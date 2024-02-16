В Слониме девочка ночью ушла из дома: сотрудники милиции ее отыскали

16 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители отыскали 14-летнюю жительницу Слонима, которая ночью ушла из дома. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.



Как рассказали в милиции, инцидент произошел минувшей ночью. Девочка втайне от родителей и сестер решила уйти из дома. Только ближе к утру взрослые заметили пропажу ребенка, после чего сразу обратились к правоохранителям.



Сотрудники милиции оперативно выяснили, что несовершеннолетняя отправилась в соседний райцентр — город Барановичи. Ее нашли на местном железнодорожном вокзале. Девочка не смогла пояснить, что намеревалась делать дальше. Подростка вернули домой. −0-