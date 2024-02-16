Международный шахтёрский Сабантуй в 2024 году пройдёт в Прокопьевске

«В нашем городе проживает представительная татаро-башкирская община Кузбасса, на предприятиях работают татарские династии горняков, основатели которых приехали в начале 30-х годов как спецпереселенцы на освоение угольных месторождений. В годы ВОВ у нас действовало 16 шахт. Наш город-труженик стал родиной 17 всесоюзных и 8 мировых рекордов угледобычи и скоростной проходки, один из которых остаётся непревзойдённым до сих пор», — пишет глава Прокопьевска Максим Шкарабейников.