Международный шахтёрский Сабантуй в 2024 году пройдёт в Прокопьевске

Международный шахтёрский Сабантуй по решению властей пройдёт 30 июня в Прокопьевске на территории Зенковского парка. Этот праздник в регионе проводили трижды. В прошлом году в нём поучаствовало 67 тыс. человек и было установлено несколько рекордов: повара приготовили 200 литров шахтёрского кулеша, и 100 человек полчаса непрерывно поднимали гири.
«В нашем городе проживает представительная татаро-башкирская община Кузбасса, на предприятиях работают татарские династии горняков, основатели которых приехали в начале 30-х годов как спецпереселенцы на освоение угольных месторождений. В годы ВОВ у нас действовало 16 шахт. Наш город-труженик стал родиной 17 всесоюзных и 8 мировых рекордов угледобычи и скоростной проходки, один из которых остаётся непревзойдённым до сих пор», — пишет глава Прокопьевска Максим Шкарабейников.
Со стороны Республики Татарстан организатором Сабантуя назначен город Лениногорск. Традиционно на праздник приедут делегации из разных регионов России и гости из зарубежья.