Творческий вечер Тамары Глобы отменен на кинофестивале в Дзержинске

Творческий вечер астролога Тамары Глобы отменили на кинофестивале «Черноречье Фест» в Дзержинске. Об этом сообщили организаторы в соцсети.
Как отмечается, творческая встреча под названием «На заре Эпохи Водолея» должна была состоятся 24 февраля. Причины изменения программы не сообщаются.
Денежные средства за электронные билеты жителям вернут автоматически. Билеты, купленные в кассе театра, можно будет сдать.
Напомним, кинофестиваль «Черноречье Фест» пройдет с 22 по 26 февраля в Дзержинске. В нем примут участие Максим Аверин, Светлана Крючкова, Александр Олешко и многие другие артисты.