Такого не было десятилетия: Вильфанд рассказал об аномалиях этой зимой

«Пока прогнозы не показывают, что у нас будет значительно высокая температура воздуха, чтобы мы могли сказать, что первого марта у нас наступит весна. А настоящая весна вступит в свои права примерно 19 — 21 марта», — сказала метеоролог в беседе с ОСН (18+).