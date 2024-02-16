Такого не было десятилетия: Вильфанд рассказал об аномалиях этой зимой

В Гидрометцентре рассказали россиянам о погодных аномалиях этой зимой. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, то, что происходит — ненормально.
Нормальной погоды, соответствующей климату этой зимой очень мало, заявил метеоролог. Такой высокой плотности снега не было десятилетия.
«Очень снежная зима. Дело в том, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий».
Частые оттепели этой зимой нередко приходили на место не менее частым аномальным морозам, но в целом средняя температура за весь зимний период окажется около нормы, добавил синоптик в беседе с РИА Новости (18+).
Как сообщалось ранее, к концу этой недели 80% территории России окажутся во власти холода. До календарной весны осталось совсем немного времени, а отрицательное отклонение температуры от нормы достигнет 14 градусов.
Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что, по ее прогнозам, календарная весна не сулит тепла россиянам. Повышение температуры, несомненно, будет, но активной весны ждать не стоит.
«Пока прогнозы не показывают, что у нас будет значительно высокая температура воздуха, чтобы мы могли сказать, что первого марта у нас наступит весна. А настоящая весна вступит в свои права примерно 19 — 21 марта», — сказала метеоролог в беседе с ОСН (18+).