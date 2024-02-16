Развожаев: катерное сообщение Артбухта-Михайловская батарея восстановлено

В Севастополе с 7 утра 16 февраля будет возобновлено катерное сообщение между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Сотрудники предприятия «Севэлектроавтотранс» активно работали над выполнением поставленной задачи, отметил глава Севастополя. В круглосуточном режиме велась подготовка причала, а также территории музея. Специалисты адаптировали военный плавпричал для использования в гражданских пассажирских перевозках.
Для удобства пассажиров был установлен трап, который позволит им перейти с плавпричала на стационарный причал Михайловской батареи.