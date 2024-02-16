Самые популярные детские имена в 2023 году: Минюст дал статистику по областям

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам прошлого года самыми популярными именами детей стали Матвей, Артем, Марк, Михаил, Тимофей, София, Ева, Анна, Алиса, Мария и Ксения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.



Большинство из перечисленных имен остаются популярными у родителей новорожденных на протяжении ряда последних лет. В имянаречении в последние годы прослеживается тенденция присвоения редких и старинных собственных имен. Среди редких и необычных, а также старинных собственных имен, которые выбрали в 2023 году родители для сыновей и дочерей в регионах республики, были следующие: в Брестской области мужские — Амадеус, Анкэль, Нил, Потап, Эдджей, женские — Беана, Есфирь, Луна, Ноэлия, Фрейя; в Витебской мужские — Ариф, Златан, Зореслав, Рувим, Элмарс, женские — Аврелия, Альфия, Дея, Ионна, Луна; в Гомельской мужские — Джон, Граф, Мир, Тимати, Чарли, женские — Каталея, Руфь, Талия, Элиф, Эра; в Гродненской мужские — Каюс, Леонель, Мир, Эван, Сергей-Джуниор, женские — Аниела, Феврония, Ермиония, Рейнира, Сияна; в Могилевской мужские — Авенир, Артас, Зейн, Исайя, Увайс, женские — Аника, Луна, Алвард, Мирай, Юна; в Минской мужские — Вольф, Ноэль, Раймонд, Ставр, Якум, женские — Авгинья, Валенсия, Лунелла, Мелитина, Феврония. В Минске мужские — Аким, Жан, Оскар, Иоанн, Софиан, Киприан, Деян, женские — Афия, Ия, Муза, Эсфирь, Эмине, Цветана, Мальвина, Виринея.



Брачно-семейное законодательство Беларуси определение собственного имени, отчества, фамилии детей относит к личным неимущественным правам и обязанностям их родителей. Порядок и пределы реализации родителями указанного права в силу предписаний ст. 69 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье различны для разных структурных частей имени.



Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия матери или отца с согласия родителей. Собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Собственное имя, записанное в записи акта о рождении первым, считается основным. Орган загса не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родителями собственного имени, если только оно не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям. Отчество ребенку присваивается по собственному имени отца либо по собственному имени лица, записанного в качестве отца в записи акта о рождении, в случаях, определенных законодательством.