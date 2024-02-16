Новые наземные переходы сделали возле станции МЦД-4 Внуково

В ноябре прошлого года сообщалось, что с 2019 года было организовано 18 перехватывающих парковок возле станций МЦД. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что в 2023 году парковками воспользовались более 60 тысяч раз.