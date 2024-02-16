Сильный снегопад в Алматы: что происходит в городе (фото)

Так, о непогоде местных жителей предупредили еще накануне. А уже утром пошел дождь, позже сменившийся обильным снегопадом. Видимость на дороге, согласно данным мобильных сервисов, оценивается как умеренная. На дорогах гололед. В связи с этим полиция Алматы напомнила гражданам о важности соблюдения правил дорожного движения и мер безопасности.