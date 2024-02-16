Сильный снегопад в Алматы: что происходит в городе (фото)

Так, о непогоде местных жителей предупредили еще накануне. А уже утром пошел дождь, позже сменившийся обильным снегопадом. Видимость на дороге, согласно данным мобильных сервисов, оценивается как умеренная. На дорогах гололед. В связи с этим полиция Алматы напомнила гражданам о важности соблюдения правил дорожного движения и мер безопасности.
В городе местами образовываются заторы, есть и случаи мелких ДТП. К слову, на очистку снега сегодня на улицы Алматы вышли 1180 дорожных рабочих и 483 единицы спецтехники. В целях предупреждения гололедных явлений в ночной период на местах дислокаций запланировано дежурство 176 пескоразбрасывателей, сообщают в управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.
«В связи с планируемым прохождением колонн спецтехники по сгребанию снега 16 февраля и массовым вывозом снега в ночной период на 17 февраля просим не парковать автотранспорт на обочинах дорог», — предупредили в ведомстве.
Непростые метеоусловия также повлияли и на работу авиаперевозок. Так, в аэропорту объявили о задержке, по меньшей мере, 12 рейсов, вылетающих из Алматы. Отметим, по данным РГП «Казгидромет», минимальная температура воздуха 17 февраля в Алматы может составить −20 градусов.