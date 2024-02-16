Хабаровский театр «Триада» получит новую жизнь благодаря нацпроекту

В рамках национального проекта «Культура» в 2024 году муниципальному театру выделят миллион рублей на приобретение светового и звукового оборудования. Из городской казны учреждение получит 20,5 тысячи рублей.

— Президент России подчеркивает, что для укрепления национальной идентичности и общих ценностей важна роль отечественной культуры. Поэтому необходимо содействовать ее развитию. С каждым годом техническое оборудование становится все совершеннее, открывая новые возможности для улучшения качества спектаклей. Современная техника дает возможность создавать на сцене настоящие чудеса. Благодаря нацпроекту у театра появится возможность приобрести новое оборудование, что открывает перед ним удивительные перспективы, — сказал Сергей Кравчук.

С 1993 года «Триада» функционирует как муниципальный театр, разместившись в помещении бывшего кинотеатра «Пионер». За это время на сцене показали более 60 спектаклей. Каждый год театр посещают более 11 тысяч зрителей, и этот показатель продолжает расти.