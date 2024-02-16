Хабаровский театр «Триада» получит новую жизнь благодаря нацпроекту

В рамках национального проекта «Культура» в 2024 году муниципальному театру выделят миллион рублей на приобретение светового и звукового оборудования. Из городской казны учреждение получит 20,5 тысячи рублей.
Мэр Хабаровска посетил камерный театр «Триада», где встретился с его руководителем Вадимом Гогольковым и актерами.
— Президент России подчеркивает, что для укрепления национальной идентичности и общих ценностей важна роль отечественной культуры. Поэтому необходимо содействовать ее развитию. С каждым годом техническое оборудование становится все совершеннее, открывая новые возможности для улучшения качества спектаклей. Современная техника дает возможность создавать на сцене настоящие чудеса. Благодаря нацпроекту у театра появится возможность приобрести новое оборудование, что открывает перед ним удивительные перспективы, — сказал Сергей Кравчук.
«Триада» служит местом проведения мастер-классов и занятий по актерскому мастерству для студентов Хабаровского института культуры, театральных групп, а также организует творческие встречи, выставки и другие мероприятия. С 2019 года действует проект «Свободная сцена», на которой выступают самодеятельные коллективы, представляя свои творческие работы аудитории.
Для студентов, пожилых людей и детей в театре проводят благотворительные показы спектаклей.