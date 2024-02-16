Концерт оскандалившейся певицы Ани Лорак отменили в Сочи

«Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители против того, чтобы в нашем городе “устраивали шоу” люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас», — писал в своем телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Наумов в марте прошлого года.