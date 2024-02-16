Концерт оскандалившейся певицы Ани Лорак отменили в Сочи

Выступление украинской певицы Ани Лорак в Сочи отменили. Дать концерт она должна была 16 февраля на сцене Red Arena в Красной Поляне.
«Концерт Ани Лорак, запланированный на 16 февраля в Сочи, отменяется по техническим причинам», — сообщил в пресс-службе игорной зоны «Красная Поляна».
Организаторы несостоявшегося выступления рассказали, что за несколько дней до назначенной даты во время плановых работ выявили нарушения изоляции трех из четырех кабельных линий 0,4 кВ в электрораспределительном щите. Именно они обеспечивают электричеством концертный зал.
Представители площадки уточнили, что из-за неполадок невозможно дать необходимую мощность для подключения все аппаратуры. Должную работу звукового и светового оборудования не смогут обеспечить до окончания ремонта.
При этом сообщается, что новую дату проведения концерта Ани Лорак организаторы объявят позже. Билеты, купленные на сорвавшийся концерт, будут действовать. Также можно осуществить их возврат.
Отметим, что в 2023 году выступления народной артистки Украины уже отменялись. Это случилось в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже. Тогда власти согласились с мнением жителей, которые заявляли о необходимости запретить концерты Лорак.
«Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители против того, чтобы в нашем городе “устраивали шоу” люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас», — писал в своем телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Наумов в марте прошлого года.
Ани Лорак решила воздерживаться нейтральной позиции, и не высказывалась ни за ни против. При этом мэр краевой столицы подчеркнул, что никто не может гарантировать, что заработанные певицей деньги не пойдут на поддержку украинской стороны.