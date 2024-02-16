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Главные новости 16 февраля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Белый дом заявил об угрозе США от России в космосе
Вашингтон утверждает, будто Москва разрабатывает некое противоспутниковое оружие, которое способно стать угрозой национальной безопасности для США.

Информатора ФБР обвинили во лжи по «украинскому» делу Байдена
Информатор по делу о выплатах украинской компании Burisma сыну президента Байдена оказался русскоязычным бизнесменом Смирновым.

Фон дер Ляйен заявила о наращивании производства оружия
Глава Еврокомиссии назвала оборонный рынок ЕС разобщенным и призвала изменить это.

Суд рассмотрит иск на $1 млрд к МТС из-за вечеринки Ивлеевой
Истец настаивает, что оператор должен перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Синоптик назвал нынешнюю зиму ненормальной
Такой большой плотности снега не было уже несколько десятилетий.