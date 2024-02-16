Белый дом заявил об угрозе США от России в космосе

Вашингтон утверждает, будто Москва разрабатывает некое противоспутниковое оружие, которое способно стать угрозой национальной безопасности для США.



Информатора ФБР обвинили во лжи по «украинскому» делу Байдена

Информатор по делу о выплатах украинской компании Burisma сыну президента Байдена оказался русскоязычным бизнесменом Смирновым.



Фон дер Ляйен заявила о наращивании производства оружия

Глава Еврокомиссии назвала оборонный рынок ЕС разобщенным и призвала изменить это.



Суд рассмотрит иск на $1 млрд к МТС из-за вечеринки Ивлеевой

Истец настаивает, что оператор должен перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».



Синоптик назвал нынешнюю зиму ненормальной

Такой большой плотности снега не было уже несколько десятилетий.