Белый дом заявил об угрозе США от России в космосе
Вашингтон утверждает, будто Москва разрабатывает некое противоспутниковое оружие, которое способно стать угрозой национальной безопасности для США.
Информатора ФБР обвинили во лжи по «украинскому» делу Байдена
Информатор по делу о выплатах украинской компании Burisma сыну президента Байдена оказался русскоязычным бизнесменом Смирновым.
Фон дер Ляйен заявила о наращивании производства оружия
Глава Еврокомиссии назвала оборонный рынок ЕС разобщенным и призвала изменить это.
Суд рассмотрит иск на $1 млрд к МТС из-за вечеринки Ивлеевой
Истец настаивает, что оператор должен перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Синоптик назвал нынешнюю зиму ненормальной
Такой большой плотности снега не было уже несколько десятилетий.
Главные новости 16 февраля
Белый дом заявил об угрозе США от России в космосе