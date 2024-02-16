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В Тайшете у пьяного водителя отобрали автомобиль

Мужчина неоднократно был замечен нетрезвым за рулем.
Источник: Комсомольская правда

Жителя Тайшета признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает ИА «Тайшет24».

-В августе прошлого года ГИБДД остановили в микрорайоне Новый авто. Инспекторы заподозрили, что водитель нетрезв, поэтому отстранили его от управления. Результаты медосвидетельствования это подтвердили, — говорят в ведомстве.

Известно, что мужчина уже ранее получал административное наказание за пьяную езду. По решению суда ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ. Также его лишили водительских прав на 2,5 года.

Автомобиль нарушителя конфискован в собственность государства.

ГИБДД