В Тайшете у пьяного водителя отобрали автомобиль

Жителя Тайшета признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает ИА «Тайшет24».
-В августе прошлого года ГИБДД остановили в микрорайоне Новый авто. Инспекторы заподозрили, что водитель нетрезв, поэтому отстранили его от управления. Результаты медосвидетельствования это подтвердили, — говорят в ведомстве.
Известно, что мужчина уже ранее получал административное наказание за пьяную езду. По решению суда ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ. Также его лишили водительских прав на 2,5 года.
Автомобиль нарушителя конфискован в собственность государства.