Газеты и журналы вернут в российские магазины

Данный вопрос ранее поднимали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. В частности, Гусев заявлял, что выкладка на прилавок печатных изданий в некоторых супермаркетах уменьшается, а из ряда торговых сетей газеты и журналы и вовсе пропали. По его словам, «сегодня печатная пресса для торговых точек — это социальный продукт, без которого люди обойтись не могут, по отдельным позициям идет рост объема продаж печатных изданий, а это говорит о том, что для людей этот ассортимент важен».