В красноярском магазине отказались брать мелочь у ребенка

На горячую линию Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила необычная жалоба от родителя. Он рассказал, что его ребенок два года копил деньги, чтобы купить себе игрушку. Когда наконец удалось собрать нужную сумму, сотрудник магазина отказался принимать такое количество мелочи. А в банке заявили, что за обмен возьмут комиссию. У сотрудников ведомства поинтересовались, законны ли такие действия.