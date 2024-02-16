В красноярском магазине отказались брать мелочь у ребенка

На горячую линию Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила необычная жалоба от родителя. Он рассказал, что его ребенок два года копил деньги, чтобы купить себе игрушку. Когда наконец удалось собрать нужную сумму, сотрудник магазина отказался принимать такое количество мелочи. А в банке заявили, что за обмен возьмут комиссию. У сотрудников ведомства поинтересовались, законны ли такие действия.
— Продавец не имеет права отказать в продаже товара в связи с тем, что у вас в наличии только монеты мелкого достоинства. Торговые организации обязаны принимать любые монеты в любом количестве, — пояснили в Роспотребнадзоре.
Отказ в приеме монет — нарушение закона. Покупатель вправе обратиться к продавцу с письменной претензией.
Специалисты также отметили, что банки действительно могут взимать комиссию за обмен монет на купюры, хотя многие делают это бесплатно.
— Однако вы имеете право обратиться в банк с просьбой зачислить монеты на ваш банковский счет или вклад — в этом случае комиссия не взимается, — добавили в ведомстве.