Ледовую переправу на Ольхон вновь открыли на Байкале

На Малом Море на Байкале вновь открыли ледовую переправу на Ольхон. Она работает на том же маршруте: «Куркут — Иркутская Губа», её протяжённость составляет 11 километров. Это по-прежнему единственный безопасный путь для автомобилистов. Также туда можно добраться на «Хивусе».
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в целях безопасности состояние льда на переправе регулярно проверяют специалисты. В случае очередного ухудшения ситуации ледовая переправа на остров может быть закрыта. Автомобилистам также напоминают о том, что выезжать за пределы переправы, обозначенные вешками, запрещено.
Напомним, 12 февраля переправу на Ольхон закрыли из-за разлома льда на одной из полос. Открыта же она была в этом году 9 февраля.