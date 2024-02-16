Ледовую переправу на Ольхон вновь открыли на Байкале

На Малом Море на Байкале вновь открыли ледовую переправу на Ольхон. Она работает на том же маршруте: «Куркут — Иркутская Губа», её протяжённость составляет 11 километров. Это по-прежнему единственный безопасный путь для автомобилистов. Также туда можно добраться на «Хивусе».