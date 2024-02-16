Более 56 тыс. браков зарегистрировали в Беларуси в 2023 году

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2023 году зарегистрировано более 56 тыс. браков, из них более 39,6 тыс. зарегистрировано с предоставлением услуги, то есть в торжественной обстановке, что составляет 70% от общего числа браков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.



«Эти данные свидетельствуют о популярности у населения дополнительных платных услуг, связанных с регистрацией актов гражданского состояния. Такая деятельность работников органов загса наиболее востребована населением и служит визитной карточкой каждого органа загса республики», — отметили БЕЛТА в пресс-службе.



Самые популярные детские имена в 2023 году: Минюст дал статистику по областям

Уже стало традицией проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака и рождения по индивидуальным сценариям, в которых учитываются пожелания граждан по стилевому разнообразию проводимых торжеств. В 2023 году органы загса провели необычные торжественные церемонии регистрации заключения брака в различных стилях: «Вишневая свадьба» на ежегодном празднике «Вишневый фестиваль» (Глубокое), «Милицейская свадьба» — молодожены (сотрудники милиции) были в форменном обмундировании (Наровля), «Железнодорожная свадьба» — в Музее истории и железнодорожной техники, молодожены — сотрудники Локомотивного депо (Барановичи), «Ромашковая свадьба» на ежегодном «Ромашковом фестивале», приуроченном ко Дню памяти святых Петра и Февронии (Лида), «Новогодняя свадьба» с участием сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки (Россоны) и др.

«Работники органов загса с учетом пожеланий будущих супругов прилагают максимум усилий, чтобы торжественные церемонии, связанные с регистрацией актов гражданского состояния, были проведены максимально красиво и интересно не только в помещениях органов загса, но и учреждений культуры, помещениях, расположенных в исторических и памятных местах, памятниках архитектуры, искусства или истории, архитектурных ансамблях», — добавили в пресс-службе.



В прошлом году в республике проведено 1702 свадебных юбилея (в 2022 году — более 1,4 тыс. свадебных юбилеев), из них 583 золотых, 412 серебряных и 707 других свадебных юбилеев.