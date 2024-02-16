Младшая дочь Ислама Каримова продала свой особняк в Беверли-Хиллз за 36 миллионов долларов

Дом с семью спальнями и 11 ванными комнатами расположен через дорогу от отеля Beverly Hills. Его фасад отделан французским известняком, вырезанным вручную. В особняке есть банкетный зал на 200 гостей, галерея, подземный гараж на 12 автомобилей и суперкинотеатр, а также крытый и открытый бассейны, четыре розария, лебединый пруд и два фонтана.