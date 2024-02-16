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Младшая дочь Ислама Каримова продала свой особняк в Беверли-Хиллз за 36 миллионов долларов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания, связанная с дочерью бывшего президента Узбекистана Лолой Каримовой-Тилляевой и ее мужем Тимуром Тилляевым, продала особняк Le Palais в Беверли-Хиллз за 36 миллионов долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

В 2013 году эта же компания купила особняк Le Palais за 32,75 миллиона долларов.

Дом площадью около 4,5 тысячи квадратных метров был построен в 2011 году Мохамедом Хадидом, застройщиком, который возвел большое количество элитных домов в районе Лос-Анджелеса.

Дом с семью спальнями и 11 ванными комнатами расположен через дорогу от отеля Beverly Hills. Его фасад отделан французским известняком, вырезанным вручную. В особняке есть банкетный зал на 200 гостей, галерея, подземный гараж на 12 автомобилей и суперкинотеатр, а также крытый и открытый бассейны, четыре розария, лебединый пруд и два фонтана.

Напомним, что четыре года назад Лола Каримова-Тилляева и ее муж Тимур Тилляев объявили о продаже трех домов в Голливуде, стоимость которых составляет от 6 до 6,5 миллионов долларов.