Младшая дочь Ислама Каримова продала свой особняк в Беверли-Хиллз за 36 миллионов долларов

В 2013 году эта же компания купила особняк Le Palais за 32,75 миллиона долларов.
Дом площадью около 4,5 тысячи квадратных метров был построен в 2011 году Мохамедом Хадидом, застройщиком, который возвел большое количество элитных домов в районе Лос-Анджелеса.
Дом с семью спальнями и 11 ванными комнатами расположен через дорогу от отеля Beverly Hills. Его фасад отделан французским известняком, вырезанным вручную. В особняке есть банкетный зал на 200 гостей, галерея, подземный гараж на 12 автомобилей и суперкинотеатр, а также крытый и открытый бассейны, четыре розария, лебединый пруд и два фонтана.
Напомним, что четыре года назад Лола Каримова-Тилляева и ее муж Тимур Тилляев объявили о продаже трех домов в Голливуде, стоимость которых составляет от 6 до 6,5 миллионов долларов.