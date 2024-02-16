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В Воронеже появились новые дорожные знаки на улице Крынина

Теперь там установили знаки «Работает эвакуатор» и «Фотовидеофиксация».

На недавно открытой улице Крынина появились новые дорожные знаки «Работает эвакуатор» и «Фотовидеофиксация». Их установили для борьбы с незаконными парковками.

Дело в том, что после открытия дороги водители стали оставлять машины буквально, где попало, — у остановок и пешеходных переходов. Теперь появляется законное основание для отправки таких автомобилей на штрафстоянку.

Напомним, дорогу на улице Крынина открыли в ночь на 3 февраля. По задумке властей, она должна снять часть транспортной нагрузки с прилегающих улиц — Московского проспекта и Ломоносова.

ГИБДД