В Воронеже появились новые дорожные знаки на улице Крынина

На недавно открытой улице Крынина появились новые дорожные знаки «Работает эвакуатор» и «Фотовидеофиксация». Их установили для борьбы с незаконными парковками.
Дело в том, что после открытия дороги водители стали оставлять машины буквально, где попало, — у остановок и пешеходных переходов. Теперь появляется законное основание для отправки таких автомобилей на штрафстоянку.
Напомним, дорогу на улице Крынина открыли в ночь на 3 февраля. По задумке властей, она должна снять часть транспортной нагрузки с прилегающих улиц — Московского проспекта и Ломоносова.