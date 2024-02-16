ГАИ берет маршрутки под усиленный контроль

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Госавтоинспекция на десять дней возьмет маршрутные такси под усиленный контроль, сообщили в главном управлении ГАИ МВД Беларуси.
Комплекс профилактических мероприятий будет проводиться с 16 по 26 февраля. Их цель — повышение безопасности перевозок пассажиров маршрутками, и предотвращение нарушений, которые совершают их водители.
По данным ГАИ, с начала 2024 года с участием маршруток произошло шесть аварий, в них погиб один человек погиб и еще 15 были травмированы.
«По всей стране инспекторы проконтролируют соблюдение водителями маршрутных микроавтобусов ПДД и перевозки пассажиров в части соблюдения требований обеспечения безопасности», — сказали в Госавтоинспекции.
С организациями-перевозчиками, которые выпускали на рейсы неисправные авто, или водители которых совершали грубые правонарушения, проведут дополнительную профилактическую работу.