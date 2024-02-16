Морозы в Омской области задержатся на все выходные

Морозная без осадков погода также будет стоять и в понедельник, 19 февраля.
В ночные часы 18 и 19 февраля столбики термометров в регионе местами опустятся до −38 градусов.
В дневные часы субботы, 17 февраля, будет от −19 до −24 градусов, в воскресенье ожидается от −21 до −26 градусов. В понедельник, 19 февраля — от −22 до −27 градусов.
В субботу в Омской области местами пройдёт снег, в воскресенье и понедельник осадков не ожидается.
Скорость ветра в эти трое суток не превысит 9 м/с.
Напомним, что как минимум до 19 февраля в Омской области будет наблюдаться аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на десять градусов и более.