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Морозы в Омской области задержатся на все выходные

В ближайшие субботу и воскресенье в Омской области, по-прежнему, будет аномально холодно.
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 50% 755 мм рт. ст. +7°
Источник: МК.RU Омск

Морозная без осадков погода также будет стоять и в понедельник, 19 февраля.

В ночные часы 18 и 19 февраля столбики термометров в регионе местами опустятся до −38 градусов.

В дневные часы субботы, 17 февраля, будет от −19 до −24 градусов, в воскресенье ожидается от −21 до −26 градусов. В понедельник, 19 февраля — от −22 до −27 градусов.

В субботу в Омской области местами пройдёт снег, в воскресенье и понедельник осадков не ожидается.

Скорость ветра в эти трое суток не превысит 9 м/с.

Напомним, что как минимум до 19 февраля в Омской области будет наблюдаться аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на десять градусов и более.