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С сегодняшнего дня узбекистанцам не нужна виза для посещения ОАЭ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня вступает в силу протокол между правительствами Узбекистана и ОАЭ о взаимном освобождении от виз, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Согласно документу, с 16 февраля 2024 года граждане Узбекистана могут въезжать на территорию Объединенных Арабских Эмиратов без получения визы на срок до 30 дней.

Напомним, 16 января текущего года посол Узбекистана Абдулазиз Аккулов и заместитель министра иностранных дел ОАЭ Халид Абдулла Белхул подписали протокол о взаимном освобождении от въездных виз.

Теперь граждане Узбекистана без оформления визы могут посещать до 29 стран, тем самым в мировом рейтинге силы паспортов «Passport Index» наша страна занимает 69-е место.

Напомним, в декабре прошлого года Узбекистан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских удостоверений.