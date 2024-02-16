С сегодняшнего дня узбекистанцам не нужна виза для посещения ОАЭ

Согласно документу, с 16 февраля 2024 года граждане Узбекистана могут въезжать на территорию Объединенных Арабских Эмиратов без получения визы на срок до 30 дней.
Напомним, 16 января текущего года посол Узбекистана Абдулазиз Аккулов и заместитель министра иностранных дел ОАЭ Халид Абдулла Белхул подписали протокол о взаимном освобождении от въездных виз.
Теперь граждане Узбекистана без оформления визы могут посещать до 29 стран, тем самым в мировом рейтинге силы паспортов «Passport Index» наша страна занимает 69-е место.
Напомним, в декабре прошлого года Узбекистан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских удостоверений.