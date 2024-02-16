191 человека спасли с трасс в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, среди 191 спасенного человека были и 20 детей. Главным образом этой ночью отличились спасатели Жаксынского и Атбасарского районов.
«Два случая спасения произошли в Жаксынском районе. В 18:04 на автодороге “Жаксы-Есиль-Бузылык” из-за технической неисправности рейсового автобуса, следовавшего по маршруту “Астана-Челябинск”, эвакуированы в пункт обогрева поселка Жаксы 64 человека, среди них 17 детей. Все граждане Узбекистана», — поделились в ведомстве.
Еще 54 гражданина Узбекистана, среди которых было и трое детей, эвакуировали с этой же трассы через три часа.
Между тем, в Атбасарском районе спасать пришлось граждан Таджикистана.
«В 23.25 на автодороге “Алматы-Екатеринбург” сломался рейсовый автобус, следовавший в город Екатеринбург. В пункты обогрева был эвакуирован 71 человек. В медицинской помощи никто не нуждался», — добавили в ведомстве.
Ну, а с автодороги «Астана-Щучинск» были эвакуированы в пункт обогрева два казахстанца.
Спасатели в очередной раз призвали граждан в случае непогоды воздержаться от длительных поездок на автотранспорте.