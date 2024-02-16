191 человека спасли с трасс в Акмолинской области

За минувшую ночь в Акмолинской области с трасс был спасен и эвакуирован в пункты обогрева 191 человек. Среди них — граждане Узбекистана и Таджикистана, передает корреспондент агентства Kazinform.