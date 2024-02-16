Ночью в некоторых районах Татарстана температура опустилась до −40 градусов. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.
В Мензелинском и Азнакаевском районах воздух похолодал от −40 до −45 градусов. Местные жители заявили о серьезном похолодании. В Мензелинском районе была сделана фотографии с термометром, который показывает −40 градусов. Неизвестно, в деревне или городе была сделана фотография.
В Азнакаевском районе значения оказались на 5 градусов ниже. Татарстанцы сомневаются насчет достоверности термометров. При этом жители республики отметили, что на улице морозная погода.