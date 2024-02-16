Ночью в некоторых районах Татарстана температура опустилась до −40 градусов

В Мензелинском и Азнакаевском районах воздух похолодал от −40 до −45 градусов. Местные жители заявили о серьезном похолодании. В Мензелинском районе была сделана фотографии с термометром, который показывает −40 градусов. Неизвестно, в деревне или городе была сделана фотография.