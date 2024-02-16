День защитника Отечества отметят в Хабаровском крае

— 23 февраля в России — это значимый день, когда мы чествуем всех, кто служил и продолжает служить на благо России. В этот день в муниципальных учреждениях культуры нашего региона пройдут патриотические и познавательные мероприятия, и мы приглашаем всех присоединиться к ним, — сказал министр культуры края Юрий Ермошкин.