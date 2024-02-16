День защитника Отечества отметят в Хабаровском крае

Подготовка к Дню защитника Отечества в Хабаровском крае включает проведение ряда патриотических мероприятий, посвященных истории и героям России.
16 февраля Дальневосточный художественный музей представит выставку «Служу России». Экспозиция, включающая более 40 произведений искусства различных жанров — от живописи до скульптуры, расскажет о ключевых событиях военной истории России. 23 февраля в 14:00 музей приглашает на интерактивную экскурсию «Слава русского оружия».
22 и 23 февраля Хабаровский краевой академический музыкальный театр приглашает зрителей на героическо-музыкальную комедию «Небесный тихоход».
21 февраля в Хабаровском краевом театре драмы состоится музыкально-исторический спектакль «Залив счастья. Адмирал Невельской», а 24 февраля зрители смогут увидеть премьеру спектакля «Муравьев. Граф Амурский».
— 23 февраля в России — это значимый день, когда мы чествуем всех, кто служил и продолжает служить на благо России. В этот день в муниципальных учреждениях культуры нашего региона пройдут патриотические и познавательные мероприятия, и мы приглашаем всех присоединиться к ним, — сказал министр культуры края Юрий Ермошкин.
В краевом музее имени Н. И. Гродекова 20 и 21 февраля для школьников организуют музейный праздник «Аты-баты, вот такие мы солдаты», а 23 февраля состоится занятие «Солдатская шинель» и экскурсия «Защитники отечества». В Музее археологии в тот же день пройдет обзорная экскурсия «Лабиринты Подземья».
21 февраля Краевая специализированная библиотека для слепых приглашает на вечер-комплимент «Армейский калейдоскоп». В то же время филиал библиотеки в Комсомольске организует вечер-посвящение «Диалоги о защитниках».
21 и 22 февраля Хабаровская краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина приглашает на игровую программу «Бравые солдаты» и мастер-класс «Подарок защитнику». Также запланированы конкурсно-игровая программа «Мальчишка — будущий солдат» и книжная выставка-признание «Любимому папе и лучшему деду!».
20 февраля в Хабаровском краевом колледже искусств состоятся состязания между студентами и преподавателями и концерт «Защитникам Отечества». А на 21 февраля запланированы спортивные соревнования «Веселые старты».
Патриотические мероприятия проведут не только в краевом центре. Например, в Солнечном районе 17 февраля состоится XVI Фестиваль «О мужестве! О славе! О войне». А 21 февраля в Доме культуры рабочего поселка Солнечный пройдет мастер-класс «Подарок папам», а 22 февраля в поселке Харпичан запланирован праздничный концерт «Во славу отчизны».
В Советско-Гаванском районе в краеведческом музее имени Н. К. Бошняка до 29 февраля пройдет выставка «Летчик-герой Александр Потемкин», а в районном Доме культуры 23 февраля состоится концерт «Во имя мира на земле». В Комсомольске 20 февраля в Драматическом театре пройдет спектакль «Исчезнувший велосипед», а 22 и 23 февраля в Центральной библиотеке рабочего поселка Переяславка района имени Лазо пройдет историческая экскурсия «Я живу на улице героя…».