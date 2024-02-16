В Новосибирске назвали новые размеры выплат на детей до 1,5 лет

В отделении Социального фонда России по Новосибирской области назвали новые размеры выплат на детей до 1,5 лет. Пособия проиндексировали в феврале 2024 года.
Максимальный размер суммы с учетом районного коэффициента достиг 49 123 рублей, минимальный — 11 072 рубля. Индекция составила 7,4%.
На пособие по уходу за ребенком имеют право как работающие, так и неработающие родители. Чаще всего выплату оформляют на маму. Получать пособие может тот родственник, который находится в отпуске по уходу за ребенком.
Такую выплату в 2023 году в Новосибирской области получали более 37,7 тысяч родителей.