Калининградцев предупредили о трёхнедельных помехах в телевещании

Калининградцев предупредили о помехах в телевещании, которые ожидаются с 21 февраля по 15 марта. Причина — сезонная интерференция. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда в пятницу, 16 февраля.
«Телевизионный сигнал распространяется через спутники связи, висящие на геостационарных орбитах, расположенных в экваториальной зоне. Весной, когда Солнце смещается из Южного полушария в Северное, на несколько минут в сутки оно оказывается ровно позади спутника — на одной линии с приемной земной станцией. Сигналы спутника связи глушатся более мощным электромагнитным излучением светила. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси космический аппарат уходит из-под “солнечной засветки”».
Если в этот период появляются помехи — перезагрузите приставку. Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов.