Новосибирск стал первопроходцем в создании парков в поймах городских рек

В Новосибирске на XII Международном форуме «Сибирская строительная неделя — 2024» прошло заседание круглого стола «Водно-зеленый городской каркас как фактор социально-экономического развития города». На примере Новосибирска участники рассмотрели проекты создания парков в поймах рек.
В 2017 году, когда gрезидентом России была инициирован проект «Формирование комфортной городской среды», Новосибирск вошел в него одним из первых. В 2018 году после первого этапа реконструкции Михайловской набережной она вошла в пятерку лучших объектов благоустройства по всей России. В новую концепцию строительства парков вписался парк «Арена», строящийся «Каменка», а также будущие парки «Чербузы» и «Усть-Тула».
— Формирование водно-зеленого каркаса — это сложный процесс, который позволяет постепенно вводить вместо серых инженерных инфраструктур зеленые. Биодренаж из растений задерживает часть водного потока и постепенно отдает эту влагу городу. За счет этого ливневые стоки работают более эффективно, — рассказала начальника отдела проектов сопровождения благоустройства и озеленения МКУ «Проектная дирекция ДКСМП» Светлана Гижицкая. Вице-мэр города, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова отметила, что проекты по озеленению города удается выполнить благодаря сотрудничеству бизнеса, власти и самих горожан. Примеры такого сотрудничества — парк в пойме реки Ельцовки-1, набережная микрорайона «Европейский берег» и парк «Чербузы».