Новосибирск стал первопроходцем в создании парков в поймах городских рек

В 2017 году, когда gрезидентом России была инициирован проект «Формирование комфортной городской среды», Новосибирск вошел в него одним из первых. В 2018 году после первого этапа реконструкции Михайловской набережной она вошла в пятерку лучших объектов благоустройства по всей России. В новую концепцию строительства парков вписался парк «Арена», строящийся «Каменка», а также будущие парки «Чербузы» и «Усть-Тула».