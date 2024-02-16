515 камер видеонаблюдения планируют установить в Иркутске в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
-В прошлом году было установлено 450 камер в 23 общественных пространствах, — напоминают в мэрии.
В 2024 году новые камеры установят в парках и скверах. Например, в историко-мемориальном комплексе «Иерусалимская гора» добавят еще 40 камер. На берегу реки Ушаковки появится 30 устройств.
Планируют оснастить системой видеонаблюдения также подземные переходы и пешеходные зоны под мостами.