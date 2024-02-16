Специалисты всю ночь промывали водопровод в Ломоносове от хлора

Специалисты «Водоканала Санкт-Петербурга» в ночь на 16 февраля промывали все магистральные сети города Ломоносов. Такая масштабная работа началась, так как местные жители жаловались на сильный запах хлора от воды из-под крана. И, действительно, при проведении исследований выяснилось, что показатель там превышен. Тогда специалисты приступили к промывке водопровода. А чтобы люди не остались без питьевой воды, по городу расставили цистерны.