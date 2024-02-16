Мощный снегопад парализовал Алматы

Горожане застряли в пробках из-за непогоды.
Приложение 2ГИС показывает «пробки 10 баллов».
Тем временем в городском акимате уточнили, что для уборки снега задействованы 483 ед. спецтехники и 1180 дорожных рабочих.
«С 12:00 организовано сгребание снега силами 11 колонн в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. Ведутся работы по подметанию тротуаров, мест общего пользования и заездов к социально значимым объектам, в которых задействовано 174 ед. малогабаритной тротуароуборочной техники».
Уборка остановок общественного транспорта и надземных пешеходных переходов производится вручную.
С утра 16 февраля 2024 года в Алматы начался сильный снегопад, который, согласно прогнозу синоптиков, будет идти до ночи 17 февраля. Также ожидается похолодание до −20°C.
Кроме того, из-за резкого ухудшения погоды в городском аэропорту наблюдаются задержки рейсов.